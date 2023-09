Val de viroze printre sălăjeni Tot mai mulți salajeni sunt diagnosticați cu viroze și alte afecțiuni de sezon, diferite forme de raceala. Potrivit vicepreședintelui Colegiului Medicilor din Salaj, medicul Csakvari Alexandru, era de așteptat o astfel de situație avand in vedere inceperea noului an școlar. Cei mai afectați sunt copiii, elevii și preșcolarii. Conform medicului Csakvari, parinții trebuie sa ințeleaga ca antibioticele trebuie administrate doar la indemnul medicilor, iar tratamentele preluate de pe rețele de socializare trebuie evitate, pentru prevenirea unor eventuale probleme. Medicul de familie este cel care poate… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

