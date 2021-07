Stiri pe aceeasi tema

- La trei zile dupa ce un magazin de lux de langa Champs-Elysees a fost jefuit ca-n filme de un barbat care a furat bijuterii de aproape 3 milioane de euro, doi indivizi au spart vineri un alt magazin de bijuterii din Arondismentul IV si au fugit cu bijuterii in valoare de 400.000 de euro, transmite AFP,…

- Doi indivizi au spart vineri un magazin de bijuterii din Arondismentul IV din Paris si au reusit sa se faca nevazuti cu bijuterii în valoare de 400.000 de euro, scrie AFP. Aceasta noua spargere are loc la trei zile de la jaful de la magazinul de bijuterii Chaumet, în apropiere de Champs…

- Un magazin de bijuterii din Arondismentul IV din Paris a fost spart de doi barbați inarmați cu un pistol cu șocuri electrice și un spray cu gaz. Cei doi au reușit sa fure bijuterii in valoare de 400.000 de euro.

- Doi indivizi au spart vineri un magazin de bijuterii din Arondismentul IV din Paris si au reusit sa se faca nevazuti cu bijuterii in valoare de 400.000 de euro, transmite AFP. Aceasta noua spargere se produce la trei zile dupa jaful de la magazinul de bijuterii Chaumet, in apropiere de Champs Elysees,…

- Jean-Claude Van Damme a fost complicele unui jaf armat din Paris, fara sa vrea. Potențialii martori au ratat momentul fugii suspectului pe o trotineta electrica pentru ca erau procupați de prezența celebrului actor in zona.

- Poliția din Paris este in cautarea unui barbat care a furat bijuterii și pietre prețioase in valoare de peste 2 milioane de euro de la un magazin de lux, informeaza BBC. Barbatul, care are in jur de 50-60 de ani, a parasit marți dupa amiaza magazinul Chaumet pe un scuter. Potrivit poliției, el a scos…

- Doi suspecti au fost retinuti miercuri, intr-un refugiu, pe o autostrada in Moselle, la o zi dupa un jaf armat la un magazin de bijuterii Chaumet, la Paris, iar o parte substantiala a ”potului” a fost gasita asupra acestora, declara parchetul Parisului si o sursa din cadrul politiei AFP. Jaful…

- Jaf intr-un magazin al celebrei case de bijuterii Chaumet din Paris. Un barbat inarmat a intrat in butic si a furat bijuterii in valoare de aproximativ 3 milioane de euro, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. Informatia a fost confirmata de politia pariziana, care a mentionat ca individul a fugit…