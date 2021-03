Val de proteste, joi, în Capitală: Polițiștii ies din nou în stradă - Măsurile anunțate de Jandarmerie Joi, in municipiul București, vor avea loc mai multe manifestații publice de protest, organizate de Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual, Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual și Sindicatul EUROPOL.„Un agent de poliție repartizat in București, de la sute de kilometri de domiciliul lui, primește chirie 385 lei pe luna. Cu aceasta suma nu am gasit nici garaje care se pot inchiria sau locuri de parcare in București.Insa pentru alte categorii de personal din MAI, adica prefecții și subprefecții, premierul Cițu, cel care ne spunea ca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

