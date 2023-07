Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile italiene au capturat 5,3 tone de cocaina in timpul transferului intre vase din largul coastelor Siciliei, a anuntat vineri Garda Financiara printr-un comunicat preluat de Reuters, informeaza Agerpres.Valoarea estimata a transportului este de 850 de milioan de euro. CITESTE SI BREAKING…

- Pentru a putea restabili echilibrul contractual, pe langa sancțiunea contravenționala, respectiv 8 amenzi in valoare de 400.000 lei, comisarii ANPC au propus masura de emitere a unor noi grafice de rambursare, atat pentru creditele aflate in curs, cat și

- Principalele site-uri web guvernamentale ale Elvetiei, inclusiv cel al Parlamentului si al administratiei federale, au fost lovite in ultimele zile de un atac distribuit de refuz de serviciu (DDoS), revendicat de grupul NoName. Intr-o declaratie adresata marti Reuters, Centrul National de Securitate…

- Procurorii romani au anuntat marti ca influencerul Andrew Tate, fratele sau Tristan si alti doi suspecti sunt cercetati pentru trafic de persoane in forma continuata, precizand ca este o infractiune mai grava decat acuzatiile separate de trafic de persoane, relateaza Reuters.

- 22 de militari americani au fost raniți intr-un accident de elicopter produs in nord-estul Siriei, a anunțat luni armata americana. Sursa menționata nu a dezvaluit cauza accidentului și nu a oferit detalii despre victime, potrivit Reuters.

- Aproape 2000 de clienti ai Renault vor depune plangere penala impotriva producatorului auto din cauza unor motoare defecte de 1,2 litri, saptamana viitoare, iar la actiune s-ar putea alatura si proprietari de automobile Dacia si Nissan, a declarat vineri avocatul care ii reprezinta pe reclamanti, transmite…

- Potrivit unui inalt oficial al administrației de la Washington, „FSB a luat parte in mod repetat la arestarile, investigațiile și detenția cetațenilor americani deținuți pe nedrept in Rusia”.

- Procesul in care fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, este acuzat ca ar fi violat o jurnalista in anii ’90 a inceput marți, 25 aprilie, la un tribunal federal din Manhattan , New York, relateaza Reuters.