Val de migranți pe țărmurile Italiei: Guvernul de la Roma declară stare de urgență Guvernul italian a anunțat marți stare de urgenta privind imigrația in urma unei „creșteri puternice" a fluxurilor de imigranți pe Marea Mediterana, potrivit unui comunicat citat de Reuters. Starea de urgența va fi susținuta de o finanțare inițiala de 5 milioane de euro, a declarat ministerul pentru protecția maritima și civila, și va dura șase luni.

