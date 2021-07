Val de critici la adresa lui Cîțu care a sărbătorit atingerea pragului de 5 milioane de vaccinați, la 2 luni după ținta stabilită Florin Cițu a publicat, sambata, pe Facebook un clip video care marcheaza faptul ca Romania a atins, astazi, 31 iulie, pragul de 5 milioane de vaccinați anti-Covid . Postarea premierului a fost insa criticata de mulți dintre utilizatori care au remarcat faptul ca atingerea țintei a fost realizata cu doua luni mai tarziu decat anunțase Guvernul in luna aprilie. In cipul video realizat de Guvern oamenii sar in sus de bucurie, iși dau jos maștile de protecție și ciocesc o bere atunci cand afla ca a fost atins pragul de 5 milioane de romani vaccinați. „Multumim fiecarui roman care a ales sa lupte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

