- Intr-un comunicat care citeaza un raport ale sefului ONU referitor la copiii in conflictele armate, Biroul ONU de coordonare pe probleme umanitare in Yemen a precizat ca 76 de copii au participat la lupte.Ceilalti au fost insarcinati cu ''supravegherea posturilor de control si a cladirilor…

- Iranul a fost expus intr-o operațiune a forțelor speciale și serviciilor de informații cu acoperire diplomatica dupa ce a fost implicat intr-o tentativa de atentat terorist care a vizat o manifestație masiva de protest a opoziției iraniene la Paris, in weekendul trecut.

- Fostul prim-ministru francez Francois Fillon, care s-a retras din viata politica cu sase luni in urma dupa infrangerea suferita in alegerile prezidentiale, s-a angajat acum in favoarea cauzei crestinilor din Orientul Mijlociu, anuntand miercuri ca va crea o fundatie in acest scop, intr-o scrisoare…

- Zece persoane care au fost arestate in Franta in timpul unei operatiuni de filaj impotriva unui grup al extremei drepte, despre care autoritatile aveau informatii ca ar putea trece "la actiuni violente" impotriva musulmanilor, au fost inculpati miercuri seara, a anuntat joi o sursa judiciara, informeaza…

- Zece persoane care aveau legaturi cu ultra-dreapta radicala au fost arestate sambata seara in Franta, in special in Corsica, de catre serviciile antiteroriste in cadrul unei anchete privind un proiect de atac ce viza musulmani, au anuntat duminica surse judiciare si apropiate anchetei, relateaza…

- "Au existat in acest caz pregatiri concrete pentru a comite o astfel de actiune, cu un fel de arma biologica, si este vorba despre ceva fara precedent in Germania", a declarat Munch la radioul public, informeaza agerpres.ro. "Perchezitiile au relevat ca suspectul produsese deja ricina", otrava…

- Ca riposta la trimiterea unor zmeie incendiare pe teritoriul israelian, aviatia israeliana a efectuat luni noua atacuri impotriva unor "obiective militare" ale Hamas in nordul Fasiei Gaza, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de AFP.Aceste atacuri au vizat doua situri militare…

