- Vaduva disidentului chinez laureat al Nobelului pentru Pace Liu Xiaobo, care era tinuta in arest la domiciliu la Beijing, a urcat la bordul unui avion si a parasit China, a declarat un apropiat al acesteia pentru AFP (news.ro).Poeta Liu Xia, in varstade 57 de ani, nu mai era libera sa circule…

- Premierul chinez Li Keqiang a parasit joi Beijingul pentru doua vizite oficiale in Bulgaria si in Germania, informeaza Xinhua, preia Agerpres.In cadrul vizitei la Sofia, seful guvernului chinez Li Keqiang va participa de asemenea la cea de-a saptea reuniune a liderilor Chinei si tarilor din…

- Sefii de stat sau de guverne straine se abtin de obicei sa vorbeasca public despre drepturile omului si sa aiba intrevederi cu militanti in timpul vizitelor lor in aceasta tara din Asia.Angela Merkel nu a evocat intalnirea sa cu cele doua femei in timpul vizitei oficiale pe care a avut-o…

- La inceputul lunii mai, Casa Alba a avertizat China ca se expune la „consecinte” legate de actiunile sale de „militarizare” a Marii Chinei de Sud, unde Beijingul ar fi instalat recent rachete.

- Al doilea portavion chinez - primul construit numai de Beijing - a început duminica primele teste pe mare, a anuntat presa de stat, într-un context în care Beijingul cauta sa îsi consolideze puterea maritima în fata Statelor Unite, relateaza AFP. Cunoscut…

- Cinci diplomati occidentali, printre care un german si un francez, au fost impiedicati sa intre in locuinta vaduvei fostului disident chinez Liu Xiaobo, mentinuta de facto in resedinta supravegheata, au anuntat duminica surse diplomatice, informeaza AFP. Diplomatii, reprezentand cinci…

- Vaduva disidentului chinez, Liu Xiaobo, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 2010, Liu Xia, a spus ca este pregatita sa moara in protest, in China, fiind tinuta in arest la domiciuliu de mai mult...