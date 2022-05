Vadim Dimitrov s-a oprit la un pas de o medalie la Campionatul European de Taekwondo

Stiri pe aceeasi tema

- Feliciano Lopez (40 de ani, 111 ATP) a fost invins de italianul Gian Marco Moroni (24 de ani, 166 ATP), scor 1-6, 6-7(4), in primul tur al calificarilor de la Roland Garros. Sportivul iberic va lipsi de pe tabloul unul Grand Slam pentru prima data din 2002! Feliciano Lopez este posesorul unui record…

- Sportivul roman Adrian Șulca a fost invins sambata in finala mica a categorie -73 kg, de la Campionatul European de Judo seniori, de la Sofia. Romanul a fost premiat ca cel mai bun judoka-junior al anului 2021 in Europa in cadrul Galei Uniunii Europene de Judo, tot la Sofia. Fii la curent…

- OȚELU ROȘU – Zilele trecute s-a desfașurat, la București, Campionatul Național, proba de Submision, organizat de Federatia Romana de Kempo. Sportivul carașean Marcus Lungu a reușit sa cucereasca medalia de bronz! Kempo este cunoscut ca fiind prima arta marțiala mixta, care implica elemente din luptele…

- Dupa Turul de Elita excelent facut de Romania U19, reprezentativa noastra s-a calificat la Campionatul European U19. Turneul final se va disputa la vara, in perioada 18 iunie - 1 iulie 2022, in Slovacia. In cadrul Turului de Elita desfașurat in Croația, naționala lui Adrian Vasii (57 de ani) a caștigat…

- Pugilistul Denis Berciu, de la CSM Lugoj, a urcat pe podium și la ediția 2022 a Cupei Romaniei la box – seniori. Sportivul lugojean, pregatit de antrenorul Ștefan Gomoescu, a cucerit medalia de aur la categoria 80 de kilograme, dupa ce s-a impus, in ring, in fața lui Marius Gabriel Cițu…

- Adrian Vasai (57 de ani), selecționerul reprezentativei U19 a Romaniei, a oferit primele reacții dupa ce „tricolorii” au izbutit sa se califice la Campionatul European din aceasta vara! Victoria Romaniei de sambata, 2-1 cu Croația, cuplata cu remiza dintre Georgia și Islanda, inseamna ca „tricolorii”…

- Naționala de fotbal a Romaniei cu jucatori sub 19 ani este in grupa a 4-a a Turului de Elita, ultima faza de calificare la Campionatul European din 2022. Grupa se desfașoara in Croația, unde tinerii tricolori se intrec cu Georgia, Islanda și echipa țarii gazda pentru locul intai – singurul care asigura…

- Brian McKeever, un sportiv canadian nevazator de 42 de ani, a intrat in legenda dupa ce, sambata, a obtinut a 16-a medalie de aur la Jocurile Paralimpice, in probele de schi fond, informeaza Le Figaro, citat de News.ro . Cu aceasta a 16-a medalie cucerita la Jocurile Paralimpice, Brian McKeever l-a…