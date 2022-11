Stiri pe aceeasi tema

- Gazul despre care compania rusa de stat Gazprom afirma ca este retinut in Ucraina face parte din rezervele Republicii Moldova si tara va plati pentru el, a declarat miercuri vicepremierul moldovean Andrei Spinu, informeaza Reuters. ''Gazprom acuza Ucraina si Moldova de lucruri care nu se intampla. Tot…

- Gazprom a inregistrat o "interceptare" a gazului rusesc in Ucraina, care ar fi trebuit sa fie livrat in Moldova, și va incepe sa taie livrarile de gaz pentru tranzitul prin Ucraina din 28 noiembrie, daca dezechilibrul de tranzit persista, se arata intr-o postare pe canalul oficial de Telegram al…

- Trecerea activelor sub administrare obligatorie va asigura securitatea infrastructurii critice utilizate pentru tranzitul gazelor, a declarat ministrul polonez al Dezvoltarii, Waldemar Buda, intr-o declaratie transmisa prin e-mail. In septembrie, Polonia a impus sanctiuni Gazprom si a declarat ca activele…

- Energocom a mai cumparat 18 milioane metri cubi de gaze naturale pentru stocare. In total, Republica Moldova are 81,5 milioane metri cubi de gaze achiziționate, a anunțat vineri, 21 octombrie, vicepremierul Andrei Spinu. „Aceste volume vor fi folosite in cazul in care Gazprom va decide sa sisteze livrarile…

- In Republica Moldova se livreaza gaz in regim normal. Volumul de gaze livrat de Gazprom s-a redus cu aproape 30 la suta Anunțul a fost facut de șeful „Moldovagaz”, Vadim Ceban pe pagina sa de Telegram.

- Președintele R. Moldova Maia Sandu a vorbit despre situația cu contractul de livrare a gazelor naturale de catre Gazprom și soluțiile pentru iarna care vine. Șefa statului susține ca nu exista inca o claritate cu privire la contract, insa daca acesta va fi intrerupt R. Moldova se va reorienta catre…

- Moldovagaz nu este alter ego-ul Republicii Moldova, așa ca datoria pe care o are distribuitorul de gaze naturale catre Gazprom nu reprezinta datoria cetațenilor. Astfel de declarație a fost facuta de șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, prin intermediul unei postari pe Telegram . Acesta a ținut sa puna capat…

- Șeful Moldovagaz va merge saptamina viitoare in Federația Rusa pentru a avea discuții cu cei din conducerea Gazprom. Anunțul a fost facut chiar de Vadim Ceban, in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la N4, noteaza Noi.md ”Cred ca voi avea posibilitatea saptamina viitoare, cind merg la Sankt Petersburg,…