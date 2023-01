Vaccinuri sau vaccine. Cum se scrie corect Deși in limba romana exista o singura forma corecta a pluralului substantivului comun vaccin, exista inca o confuzie legata de aceasta. Daca și tu te intrebi cum se scrie corect - vaccinuri sau vaccine - iata care este raspunsul.Ce este un vaccinVaccinarea și termenul de vaccin au fost introduse in medicina de medicul generalist englez Edward Jenner, in anul 1796, atunci cand a fost creat primul vaccin, cel impotriva variolei.Un vaccin este un produs biologic, un medicament, care are ca scop inducerea unui raspuns imun și, in același timp, protecție imuna dobandita fața de o anumita boala infecțioasa.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

