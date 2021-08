Bateristul Pete Parada a fost dat afara din trupa „punk rock” The Offspring, dupa ce a refuzat sa se vaccineze anti-COVID-19. Muzicianul a anunțat ca a decis sa nu se imunizeze din cauza unor probleme medicale cu care se confrunta, potrivit Protv.ro . Pete Parada, in varsta de 48 de ani, a dezvaluit ca a fost anunțat sa nu se mai prezinte la studio pentru repetiții. „Din moment ce nu sunt in masura sa ma conformez cu ceea ce devine din ce in ce mai clar o cerința in industrie, s-a decis, recent, ca e riscant sa fiu in preajma cuiva, in studio și in turneu”, a scris Parada pe rețelele de socializare.…