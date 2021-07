Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul Johnson&Johnson anti-Covid-19 s-a dovedit a fi mult mai putin eficient in diminuarea simptomelor provocate de infectarea cu variantele Delta si Lambda ale coronavirusului decat in cazul tulpinii originale, arata un nou studiu, citat de News.ro . Concluziile noului studiu par sa contrazica studiile…

- Vaccinul Johnson & Johnson impotriva Covid-19 s-a dovedit a fi mult mai putin eficient in diminuarea simptomelor provocate de infectarea cu variantele Delta si Lambda ale coronavirusului decat in cazul tulpinii originale, arata un nou studiu. Concluziile noului studiu par sa contrazica…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 599 de vaccinuri: 5 Moderna, 17 AstraZeneca, 245 Johnson&Johnson și 332 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat doua vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 33 de vaccinuri. De asemenea, in…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 39.000 de persoane, fiind inregistrate 22 de reactii adverse. Alte 143 de reactii sunt in curs de investigare. Potrivit CNCAV, 39.248 de persoane…

- In ultimele 24 de ore au fost administrate 41.228 de doze de vaccin, dintre care 27.792 Pfizer, 9.121 Johnson & Johnson, 2.626 Moderna si 1.689 AstraZeneca, potrivit unei informari a Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.910 vaccinuri: 183 Moderna, 1.057 AstraZeneca, 288 Johnson&Johnson, restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 44 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 1.010 vaccinuri. De asemenea, in…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica INSP CNSCBT , in ultimele 24 de ore, au fost administrate 84.647 de doze de vaccin, dintre care 65.008 Pfizer, 9.616 Moderna…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 4.076 vaccinuri (310 Moderna); (588 AstraZeneca) și restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 84 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…