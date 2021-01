Stiri pe aceeasi tema

- Primul vaccin anti-COVID aprobat oficial in China este are o rata de eficiența de aproape 80% in fața coronavirusului, afirma laboratorul de stat Sinopharm. De asemenea, vaccinul este eficient și impotriva noilor tulpini ale virusului SARS-COV-2, a declarat marti unul dintre creatorii sai, relateaza…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) vine cu precizari legate de serul anti-COVID, in contextul apariției noii tulpini de coronavirus in Regatul Unit, oferind clarificari in privința eficacitații vaccinurilor dezvoltate pana in prezent.

- Comitetul National de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 a transmis duminica o informare de presa cu privire la eficacitatea vaccinurilor impotriva noii tulpini descoperite in Marea Britanie, care este mai contagioasa, potrivit primelor informații venite din partea specialiștilor.…

- Odata cu identificarea unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2 in Regatul Unit, s-a pus problema eficacitații vaccinurilor dezvoltate pana in acest moment. Iata cateva clarificari in acest sens. Vaccinurile recent dezvoltate au ca ținta proteina Spike a noului coronavirus, glicoproteina de suprafața…

- Pfizer/BioNTech și Moderna testeaza pentru a vedea daca vaccinurile lor contra Covid-19 sunt eficiente și impotriva noii versiuni a virusului ce a aparut in Marea Britanie și alte țari, potrivit unor comunicate ale celor doua companii, citate de CNN . ”Pe baza datelor de pana acum, ne așteptam ca imunitatea…

- Peru a suspendat temporar testele clinice pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de compania chineza Sinopharm, dupa ce au fost detectate probleme neurologice la unul dintre voluntari, informeaza AFP potrivit news.ro. Institutul National al Sanatatii din Peru a anuntat vineri ca a decis sa intrerupa…

- Health Canada a aprobat miercuri vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de grupul farmaceutic american Pfizer si partenerul sau german BioNTech, o decizie care va permite dozelor de vaccin sa fie livrate si administrate in intreaga tara, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Prima…

- Este vorba despre rezultate premilinare obtinute asupra a 42 de voluntari, la 42 de zile dupa injectarea primei doze, au anuntat intr-un comunicat Gamaleia, Ministerul rus al Sanatatii si Fondul suvern rus, implicate in dezvoltarea acestui vaccin. Aceste institutii nu precizeaza insa numarul de cazuri…