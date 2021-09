Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai renumit medic și imunolog din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat ca autoritatile de reglementare din Statele Unite vor aproba in curand rapelul vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BionTech, dar cel de la Moderna ar putea dura mai mult, potrivit Reuters. Fauci a spus ca in timp ce Pfizer/BionTech…

- Cel mai reputat expert in boli infectioase din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat ca autoritatile de reglementare din Statele Unite vor aproba in curand rapelul vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BionTech, transmite Reuters, scrie News.ro . Intrebat la emisiunea Face the Nation” de la CBS despre…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat joi ca va trece in prospectul vaccinului anti-COVID produs de Johnson & Johnson ca serul poate duce la apariția sindromului Guillain-Barre, o afectiune neurologica rara, transmite AFP, citata de Agerpres. EMA a precizat ca este un efect secundar ”foarte…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat vineri ca miocarditele și pericarditele sa fie trecute drept posibile efecte secundare in prospectul vaccinurilor COVID produse de Pfizer și Moderna, scrie Reuters. In ceea ce priveste vaccinul prods de AstraZeneca, EMA recomanda adaugarea unui…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat vineri ca miocarditele și pericarditele sa fie trecute drept posibile efecte secundare in prospectul vaccinurilor mARN impotriva COVID produse de Pfizer și Moderna, transmite Reuters, citata de Agerpres . EMA a mai sfatuit vineri ca persoanele…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a adaugat un avertisment privind cazurile rare de inflamatie cardiaca in prospectele vaccinurilor pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, transmite Reuters potrivit Agerpres. Pentru fiecare vaccin, fisele informative…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a adaugat un avertisment privind cazurile rare de inflamatie cardiaca in prospectele vaccinurilor pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, transmite Reuters.

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite va include rapid un avertisment privind cazurile rare de inflamatie cardiaca la adolescenti si adulti tineri in prospectele vaccinurilor pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, transmite Reuters. Un grup de consultanti…