- Sapte persoane vaccinate cu serul anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca au murit in urma formarii de cheaguri de sange in Marea Britanie, dintr-un total de 30 de cazuri identificate pana acum, a informat sambata Agentia britanica de reglementare a medicamentelor si produselor medicale (MHRA), potrivit…

- ”Legatura dintre vaccin și decese poate exista la orice vaccin, nu doar la acesta și nu doar la cel pentru coronavirus. Aceste riscuri exista pentru orice medicament. De exemplu, la aspirina au existat astfel de situații. Nu pot fi excluse, dar importanta este frecvența cu care apar. Balanța trebuie…

- Ministerul Sanatații a anunțat marți ca in Romania au fost inregistrate șase noi cazuri de infecție cu noua tulpina din Marea Britanie a Sars-Cov-2, potrivit Mediafax. „Ministerul Sanatații a fost informat astazi de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) - Centrul Național de…

- Doua persoane au fost identificate in Cluj cu noua tulpina britanica a virusului SARS-CoV-2, dar acestea sunt rezidente in judet si nu au calatorit in Marea Britanie, transmite Agerpres . „Referitor la cele doua cazuri depistate cu tulpina britanica, este vorba de doua persoane cu varsta de 29, respectiv…

- Pandemia de Covid-19 face din ce in ce mai multe victime in intreaga lume, cu un nou record zilnic de peste 18.000 de decese si variante mult mai contagioase care continua sa se raspandeasca, obligand din ce in ce mai multe tari sa isi inchida granitele, informeaza Le Figaro, citat de Mediafax.Astfel,…

- Francezii s-au intors acasa mai devreme sambata, din cauza noului interval orar al carantinei de noapte, care interzice circulatia intre 18:00 si 06:00, scrie Reuters. Guvernul a dispus extinderea carantinei de noapte pentru a impiedica cresterea numarului de cazuri COVID-19. Pana acum, carantina de…

- Marea Britanie a inregistrat 58.784 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nou record de infectari zilnice, conform datelor publicate luni de Ministerul Sanatatii de la Londra, transmit agentiile internationale de presa. S-au inregistrat de asemenea 407 noi decese asociate COVID-19,…

- Grecia a depistat patru cazuri de infectare cu noua varianta a coronavirusului la persoane care au calatorit recent din Marea Britanie, transmite duminica Reuters, citand un oficial din Ministerul Sanatatii. Noua varianta a virusului, care se raspandeste acum in lume, a fost detectata pentru…