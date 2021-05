Vaccinul anti Covid ajunge mai greu la sate. Centrele de vaccinare mobile vin doar la cerere

Stiri pe aceeasi tema

- Cu parcuri și parcari transformate in crematorii , spitale copleșite și lipsa de oxigen pentru pacienți, autoritațile din Mumbai au inchis timp de trei zile, incepand de vineri, toate centrele de vaccinare impotriva COVID din cauza ca nu mai au vaccinuri. Intre timp, India a inregistrat un nou record…

- Au aparut noi schimbari la platforma de vaccinare anti-Covid. De miercuri seara, centrul pentru rapel poate fi schimbat direct din platforma. Platforma informatica de programare la vaccinare a fost optimizata și permite schimbarea centrului de vaccinare pentru rapel. Centrele sunt afișate in funcție…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat astazi ca și de Paște vor fi deschise centrele de vaccinare anti-COVID. Ea a precizat ca, potrivit informatiilor transmise de Comitetul de coordonare a vaccinarii, centrele de vaccinare vor fi deschise atat in prima zi de Paste, cat si in a doua zi de Paste,…

- „Vaccinul produs de Johnson&Johnson va ajunge in centrele de vaccinare saptamana viitoare”, a anuntat, miercuri, Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. Acestea vor fi, cel mai probabil, folosite in centrele mobile si drive thru sau de catre medicii de familie.

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 din Romania, a anunțat ca de miercuri, 21 aprilie, va incepe activitatea de vaccine prin intermediul centrelor mobile sau prin sprijinul echipelor mobile. „Sunt 14 județe in care vom demara pentru moment aceasta etapa de vaccinare,…

- DSP Alba informeaza ca de marți, 20 aprilie, va deveni funcțional și cel de-al 12-lea centru de vaccinare din județ, și anume cel de la Ighiu. Centrul de vaccinare Ighiu are o capacitate de 192 de locuri pe zi, aici existand 2 fluxuri a cate 96 de locuri. Vaccinul utilizat in acest centru va fi […]…

- Kazahstanul dorește sa accelereze campania de vaccinare impotriva coronavirusului și deschide astfel centre de vaccinare la intrare in mall-uri și piețe. Toate persoanele cu varste de peste 18 ani vor avea acces la centre. Acestea permit, de asemenea, vizitatorilor sa faca vaccinul fara sa inscrie in…

- Primaria Sibiu, prin decizia DSP Sibiu, a operaționalizat o echipa mobila de vaccinare pentru persoanele nedeplasabile, ca parte din centrul fix de vaccinare Redal Expo. Din 3 martie, de cand echipa și-a inceput activitatea in teren și pana in prezent echipa mobila a vaccinat 228 de persoane, din care…