Vaccinarea obligatorie in Romania și țarile UE: Ursula von der Leyen vrea o DEZBATERE pe aceasta tema Vaccinarea obligatorie in Romania și țarile UE: Ursula von der Leyen vrea o DEZBATERE pe aceasta tema Presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca trebuie sa avem o dezbatere despre oportunitatea vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19, relateaza EFE si AFP. ”Este nevoie de discutii si de o abordare comuna, dar este o discutie care trebuie purtata”, a declarat Von der Leyen, subliniind ca exprima o „opinie personala”, intrucat competentele in materie de sanatate…