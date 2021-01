Stiri pe aceeasi tema

Dozele pentru imunizarea cadrelor medicale nu au ajuns peste tot

- Mai putin de un sfert din cadrele medicale de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani si-au exprimat intentia de a se vaccina impotriva COVID-19, a declarat, marti, pentru AGERPRES, medicul coordonator al UPU, Ramona Guraliuc. Potrivit sursei citate,…

- Duminica dimineața a inceput vaccinarea și la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Primi medici clujeni s-au vaccinat incepand cu ora 10:00. In Faza 0 sunt programate sa se vaccineze 375 cadre medicale din județul Cluj. Vor fi doua puncte de vaccinare situate la parterul Spitalului Clinic…

- Zece centre nationale, printre care si Iasul, vor intra in prima linie de vaccinare COVID 19. In cazul Iasului este vorba despre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase Iasi. Vaccinarea voluntara va avea loc la inceputul lunii ianuarie. Directorul DSP Iasi, Vasile Cepoi, a admis faptul ca,…

- Primele doze de vaccin anti-COVID de la Pfizer au fost aduse cu avionul din SUA la Bruxelles. Sunt gata pentru a fi rapid distribuite, daca vor primi aprobarea de urgenta. In Romania, primele vaccinuri ar putea ajunge la inceputul anului viitor.

- Ziarul Unirea Ludovic Orban, despre vaccinarea anti COVID-19: ,,Nu exista prioritate pentru ministri, secretari de stat, functionari. Pe primul loc sunt cadrele medicale” Ludovic Orban a declarat, miercuri seara 18 noiembrie, ca nu este stabilita nicio prioritate privind administrarea vaccinului COVID-19…

- Familia unui jandarm in varsta de 48 de ani, care a decedat in spital dupa ce a suferit un accident rutier in timpul unei misiuni, acuza medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures de rele tratamente aplicate acestuia, iar conducerea SCJU sustine ca va pune la dispozitia anchetatorilor…

- 19 cadre medicale s-au infectat cu virusul SARS CoV-2 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures. De asemenea, doi bebelusi si doua mame au aflat ca au Covid in urma testelor facute. Activitatea unitatii medicale este afectata. Potrivit reprezentantilor spitalului din Tg.Mures, testele au aratat…