- „In perioada 21- 25 ianuarie 2022 va fi livrata de catre producator prima transa de vaccin pediatric anti-COVID-19 destinat vaccinarii copiilor cu varste intre 5-11 ani. Este vorba despre 114.000 de doze care vor fi distribuite la centrele de vaccinare pentru administrare la copii din grupa de varsta…

- Potrivit președintelui CNCAV, Valeriu Gheorghița, miocardita dupa boala COVID-19 este mult mai frecventa decat cea care a fost raportata dupa vaccinare. Aceasta este specifica persoanelor cu varsta de pana in 30 de ani.

- Autoritațile sanitare din Romania se pregatesc pentru campania de vaccinare anti-COVID a copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. In acest sens s-a desfașurat deja prima ședința CNCAV pe aceasta tema. Printre cele mai importante subiecte discutate in ședința CNCAV au fost: momentul in care EMA…

- Șase cazuri de miocardita au fost inregistrate la tinerii din Romania vaccinați anti-COVID de la debutul campaniei. Este vorba despre trei fete și trei baieți cu varste cuprinse intre 17 și 29 de ani care s-au vaccinat cu serul produs de Pfizer. Potrivit lui Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului…

- Valeriu Gheorghița, a explicat ca vaccinarea cu schema completa are o eficacitate de peste 91% privind prevenirea cazurilor de infectare cu COVID-19. „Datele de siguranța și de eficacitate sunt cât se poate de bune. Vaccinarea cu schema completa…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, dr. Valeriu Gheorghița, a anunțat ca la mijlocul lunii decembrie Agenția Europeana a Medicamentului(EMA) ar putea autoriza vaccinarea anti-COVID cu serul Pfizer a copiilor cu varste intre 5 și 11 ani. „FDA a autorizat vaccinul de la Pfizer pentru…

- Vaccinul anti-COVID produs de Pfizer-BioNTech a fost autorizat vineri in Statele Unite de catre experții din cadrul FDA, agenția americana care reglementeaza vanzarea medicamentelor, pentru copiii din grupa de varsta 5-11 ani, dupa o analiza atenta a rezultatelor studiilor clinice efectuate de Pfizer…