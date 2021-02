Vaccinarea ÎN MASĂ în România ar putea începe în aprilie. Ce seruri vor fi disponibile în etapa a treia Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a precizat ca programarile se vor putea face incepand cu luna martie, iar serurile care vor fi administrate sunt cele de la Pfizer și AstraZeneca. Basescu se ia de bugetari: E furt! Trebuia sa-i lasam sa lucreze cu creionul chimic „Intr-un an de pandemie aproape, s-au inregistrat circa 774.000 de cazuri, raportate desigur, iar, in mai putin de doua luni de la debutul campaniei de vaccinare, astazi avem 771.000 de persoane vaccinate, dintre care circa 550.000 sunt vaccinate cu a doua doza, deci practic cu schema completa. Cred ca e foarte bine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

