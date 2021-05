Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre cele mai importante televiziuni din lume, BBC din Marea Britanie si CBC de peste Ocean trateaza pe larg subiectul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 de la Castelul Bran din Romania.

- Campania de vaccinare anti-Covid de la Castelul Bran a atras atenția jurnaliștilor straini. Vlad Țepeș este numit Vlad Vaccinatorul care nu ințeapa cu colții sau țeapa, ci cu seringa cu ser Pfizer, scrie Reuters. Campania de vaccinare a adus mai mulți oameni decat tot anul pandemiei, cand castelul a…

- Maratonul de vaccinare de la Sala Palatului și Biblioteca Naționala s-a incheiat luni, de la ora 8, iar peste 20.000 de persoane s-au vaccinat in cele trei zile de eveniment, potrivit declarației rectorului UMF București, Viorel Jinga, pentru Digi24. Bilanțul oficial al celor trei zile de maraton de…

- Un numar de 16.066 de persoane au fost imunizate la 48 de ore de la startul Maratonului Vaccinarii din Bucuresti, informeaza organizatorii. Astfel, in locatia de la Sala Palatului au fost vaccinate 10.160 persoane, iar in cea de la Biblioteca Nationala au fost vaccinate 5.906 persoane vaccinate,…

- Presa internaționala a scris pe larg miercuri și joi despre cazul ursului Arthur din padurile din Covasna care a fost vanat ilegal de catre prințul austriac Emanuel von Liechtestein. “Regele ursilor din Romania, impuscat de un print din Liechtenstein”, a titrat Le Figaro , in timp ce AFP a notat: “Cel…

- Ziarul austriac Wiener Zeitung a publicat un reportaj de la București, in care lauda campania de vaccinare din Romania, precum și masurile rapide luate la inceput de pandemie pentru a evita suprapopularea spitalelor din țara. Convingerea unei parți a populației de importanța vaccinarii ramane insa…

- Ministrul Turismului din Grecia, Charis Theocharis, va sustine vineri o conferinta de presa la Bucuresti, pe tema sezonului turistic si a conditiilor de calatorie in Grecia. Oficialul grec se afla in vizita in Romania la invitatia omologului sau, Claudiu Nasui. Grecia a decis sa deschida oficial sezonul…

- Publicația locala PressAlert scrie ca dezvaluirea a fost facuta de un angajat al societații, care susține ca a fost trimis de șeful din primarie. Tensiuni intre ierarhii BOR, problema botezului va fi discutata la viitorul Sinod. Teodosie se opune total Mai mult, acesta susține ca Ioan Nasleu…