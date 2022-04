Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 iulie, vaccinarea impotriva COVID-19 se va putea face exclusiv in cabinetele medicilor de familie, se arata in proiectul de Ordonanța de Urgența a guvernului care a fost aprobat, joi, 14 aprilie. Documentul mai prevede faptul ca persoanele care se vor imuniza cu schema completa…

