Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban susține ca, in anumite condiții, vaccinarea ar putea fi obligatorie. Exista un proiect in Parlament care poate fi imbunatațit. „Este in dezbaterea Parlamentului un proiect de lege privind vaccinarea, care prevede pentru anumite situații și posibilitatea de a se institui obligativitatea.…

- Europa – puternic criticata de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru ritmul lent de vaccinare impotriva COVID-19 – ramane cu mult in urma in cursa de administrare a vaccinului, potrivit unui bilant publicat de AFP. In general vorbind, americanii se descurca de trei ori mai bine decat Uniunea Europeana,…

- Dupa ce APADOR-CH a anunțat ca a dat in judecata Comitetul Național de Vaccinare, „pentru ca refuza sa furnizeze informații despre cate doze de vaccin a contractat Romania, cate a platit și cate mai urmeaza”, CNCAV a raspuns ca nu a primit acea solicitare și ca „achiziția nu o face CNCAV-ul”. Asociația…

- Peste 34 de milioane de doze al vaccinului anti-Covid au fost exportate de catre UE. Mai puțin de 10% din populația Uniunii Europene a fost vaccinata Peste 34 de milioane de doze de vaccin anti-Covid au fost exportate de catre Uniunea Europeana, spre alte zeci de state care nu fac parte din spațiul…

- Cancelarul austriac a acuzat vineri anumite state membre ale Uniunii Europene (UE), fara a le numi, ca au negociat in culise ”contracte” cu laboratoarele, ceea ce a dus la o repartizare inechitabila a vaccinurilor anti-COVID-19 intre tari, transmite Agerpres, citand AFP. ”Exista indicii potrivit carora…

- Cancelarul austriac a acuzat vineri anumite state membre ale Uniunii Europene (UE), fara a le numi, ca au negociat in culise ”contracte” cu laboratoarele. Asta a dus la o repartizare inechitabila a vaccinurilor anti-COVID-19 intre tari, potrivit Agerpres. ”Exista indicii potrivit carora ar exista o…

- Testele antigen sunt o metoda rapida de a depista o posibila infecție cu COVID-19 – iar acum, o țara din Uniunea Europeana le ofera gratuit. In Austria, statul a inceput sa repartizeze catre populație teste antigen pentru depistarea COVID-19 gratuite. Fiecare persoana va primi cinci teste pe luna, care…

- Azi, 26 ianuarie, au sosit in Romania 95.940 doze de vaccin de la Pfizer BioNTech, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii…