Stiri pe aceeasi tema

- Bill de Blasio a anunțat ca toti angajatii sectorului privat urmeaza sa fie obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 din 27 decembrie.Primarul NY devanseaza termenul dat de președintele Joe Biden, care a anunțat vaccinarea obligatorie din 4 ianuarie 2022 a angajaților societatilor cu peste 100 de…

- Bill de Blasio, primarul orasului New York, a anuntat luni, 6 decembrie, ca toti angajatii din sectorul privat vor fi vizati de obligativitatea de a se vaccina impotriva COVID 19 incepand din 27 decembrie.Edilul american a mers astfel si mai departe in aceasta directie decat a facut o deja presedintele…

- Bill de Blasio, primarul orasului New York, a anuntat luni, 6 decembrie, ca toti angajatii din sectorul privat vor fi obligati sa se vaccineze impotriva noului coronavirus incepand din 27 decembrie, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Aici, la New York, am decis sa lansam un atac preventiv (impotriva…

- Primarul comunei Lopatari a lansat public un apel catre personalul didactic și nedidactic de la școlile ramase inschise din comunitate, din cauza ratei de vaccinare sub 60%, limita stabilita de autoritațile centrale și peste care se pot desfașura cursurile fața in fața. Claudiu Constantin ii roaga sa…

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare. In caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului, potrivit Reuters. Functionarii publici vor primi 500 de dolari…

- Cabinetul Cioloș a venit cu un program de guvernare in care nu numai ca promite ca va rezolva problema prețurilor crescute la energie și gaze, dar va veni și cu masuri urgente pentru gestionarea pandemiei de coronavirus. Obligați sa se vaccineze: Angajații care ar putea fi dați afara daca nu se vaccineaza…

- Primarul comunei Jina din Marginimea Sibiului, Gheorghe Vasile Beschiu, a declarat ca desi el s-a vaccinat impotriva COVID-19, nu reuseste sa-i convinga pe cetatenii din localitate sa se imunizeze. Jina are cel mai mic procent de vaccinare din judet, de 2,67%, potrivit cifrelor oficiale comunicate luni.…

- Copiii si adolescentii greci au început luni scoala, dar ei trebuie, daca nu sunt vaccinati, sa prezinte un test negativ pentru COVID-19 al carui cost nu este deloc suportat de stat, la fel si toti angajatii nevaccinati, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Ziua începerii anului scolar coincide…