Prefectura Timiș anunța ca a inceput vaccinarea cu echipe mobile a persoanelor internate in centrele rezidențiale. In total, 413 persoane vor fi imunizate. Echipele mobile se deplaseaza la urmatoarele centre: – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Gavojdia -151 beneficiari – Centrul de Ingrijire și Asistența Variaș- 35 beneficiari – Centrul de Recuperare și Reabilitare […]