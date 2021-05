Stiri pe aceeasi tema

- In acest final de saptamana, incepand de maine, 21 mai și pana in 23 mai, se organizeaza, in parcarea centrului comercial Value Centre, o noua campanie de vaccinare de tip DRIVE-THRU Baia Mare Value Centre. La fel ca weekendul trecut, persoanele care doresc sa se vaccineze se pot prezenta, indiferent…

- In perioada 21-23 mai a.c., la Dispensarul medical din comuna Bogdan Voda, va avea loc Maratonul ”Vaccinarea, responsabilitate ce trebuie imparțita!”, in organizarea autoritaților locale din comuna, alaturi de Prefectura Maramureș și DSP Maramureș. Persoanele care doresc sa se vaccineze se pot prezenta…

- Cazurile de coronavirus sunt tot mai puține in județul Maramureș. In acest moment avem bolnavi de COVID doar in 33 de UAT-uri din județ din totalul de 76 de localitați ale județului nostru. Lista localitaților cu cazuri de coronavirus este deschisa de Șișești, care are cea mai mare rata de infectare…

- Deschidere sezon moto Sezonul moto s-a deschis oficial și la Sighetu Marmației, azi, 8 mai. Dupa Baia Mare a venit randul celuilalt municipiu din județul Maramureș sa deschida oficial sezonul moto 2021, dupa o pauza de un de an de zile impusa de pandemia de coronavirus. Azi, 8 mai, cu incepere de la…

- Orașele din Maramureș sunt in acest moment, potrivit statisticilor celor de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș, zonele unde gasim cele mai multe cazuri de coronavirus din județ. In Baia Mare avem 62 de cazuri, cele mai multe din județ, in Borșa avem 14 cazuri de coronavirus confirmate…

- Potrivit datelor oficiale primite de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș, la acest moment avem 34 de localitați care au 0 cazuri de coronavirus confirmate in ultimele 14 zile. Sunt insa multe localitați in județ unde avem cate un singur caz de COVID, deci incidența este una scazuta.…

- Municipiul reședința de județ Baia Mare tinde spre 0 cazuri de coronavirus. Azi, 29 aprilie, am ajuns la sub 100 de cazuri de coronavirus confirmate in ultimele doua saptamani in municipiu, rata de infectare fiind acum de 0,68/1000 de locuitori. Asta in condițiile in care acum cateva luni in municipiu…

- Cifrele legate de COVID la nivel de Maramureș se modifica de la o zi la alta. Acum județul a ajuns la o rata de infectare de 1 la mia de locuitori, cu 525 de cazuri noi confirmate in ultimele 14 zile. La localitați, avem Petrova care a ajuns la o rata de infectare mai mare de 6, in ultimele doua saptamani…