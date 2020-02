Targul de Turism al Romaniei, editia de primavara, aduce romanilor dornici de vacante oferte pentru toate gusturile si toate buzunarele, fie ca sunt in tara sau in strainatate, pe plaje exotice, la SPA, fie in calatorii culturale, de aventura sau de business.

Daca unii turoperatori vin si in acest an cu oferta deja traditionala de un euro cazare in insulele grecesti, altii lanseaza plata vacantelor cu magneti de frigider (suveniruri) sau reduc cu pana la 50% orice vacanta contractata pe perioada targului, in timp ce sunt si cazuri in care operatorii prefera sa ocoleasca Romexpo, dar…