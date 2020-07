Stiri pe aceeasi tema

- Campingurile cu corturi de lux sunt noua moda in turism. Acestea le ofera turiștilor cazare in natura, dar cu șemineu in interior, pat matrimonial și terasa proprie. Glampinguri se gasesc in Romania la Tuzla, pe Valea Prahovei, in Brasov, Mures si Uricani, anunța MEDIAFAX.Corturile de lux…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a hotarât ca, începând cu data de 23.06.2020, se excepteaza de la masura carantinarii sau izolarii persoanele care sosesc în România din Finlanda, Italia, Estonia, Irlanda și teritoriul european al Franței. Astfel,…

- Dupa cum se știe, obligativitatea autoizolarii la domiciliu la revenirea in Romania se ridica incepand din 15 iunie pentru cetațenii care vin din acele țari unde epidemia de coronavirus da semne clare de limitare. Lista acestor țari va fi stabilita de Institutul Național pentru Sanatate Publica, dar…

- Zborurile Wizz Air din Romania catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Marea Britanie raman suspendate pana la 16 iunie inclusiv, se arata intr-un comunicat...

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a postat, pe pagina sa de Facebook, un material in care a ținut sa precizeze ca nu poarta masca, in ciuda faptului ca se afla intr-un spațiu inchis, deoarece este singur in birou, iar filmarea este efectuata cu telefonul personal. Forum ARIR. Perspective caștigatoare:…

- In cadrul acestor previziuni in vederea unei relansari a turismului si divertismentului - in pofida pandemiei covid-19 -, Comisia le recomanda statelor membre UE sa tina cont de consideratii personale si sa permita unor persoane sa-si viziteze familia sau rudele care locuiesc in alt stat UE.…

- Pana astazi, 10 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.362 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.051 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, luni seara, ca amatorii de pescuit vor putea pescui linistiti din 15 mai, cand restrictiile vor fi relaxate. De asemenea, parcurile vor fi deschise, dar doar pentru grupuri de trei persoane, se pot face drumetii in trei, iar pentru drumetii se va face o…