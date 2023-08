Vacanță cu mașina prin Europa. Toate demersurile pe care trebuie să le faceți ca să nu aveți probleme Daca intenționați sa calatoriți cu mașina in alta țara din UE sau doriți sa inchiriați o mașina pe durata șederii in strainatate, trebuie sa rețineți ca regulile de circulație difera de la o țara la alta. Asigurați-va ca aveți un permis de conducere valabil și o asigurare auto corespunzatoare. Cand calatoriți cu mașina in alta țara din UE, asigurați-va ca permisul de conducere și asigurarea auto sunt valabile in țarile pe care le vizitați. Daca permisul v-a fost eliberat de o țara din UE, il puteți folosi peste tot in UE. Nu poți conduce in alt stat cu permis sau certificat provizorii Inainte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

