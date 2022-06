Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul istoric de la Univeristatea Yale, Timothy Snyder, susține ca planul lui Vladimir Putin este ca provoace o criza alimentara la nivel global, ceea ce ar putea conduce la proteste in foarte multe țari din lume. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Fostul international Adrian Mutu a declarat duminica, la Cluj, ca cea mai mare bucurie a sa ca fotbalist a fost atunci cand a imbracat pentru prima data tricoul nationalei, iar cele mai triste amintiri au fost cand Romania a ratat calificarea la Campionatul Mondial, intr-un meci cu Danemarca, dar…

- Victor Rebengiuc a anuntat la Digi24 ca se retrage din activitate, dupa rolul din spectacolul „Tatal”, de Florian Zeller, pus in scena la Teatrul „Bulandra”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Arbitrul Adrian Cojocaru va conduce la centru meciul FCSB - CFR Cluj, care se juca, duminica, de la ora 21.30, in ultima etapa din play-off-ul Ligii 1 Casa Pariurilor, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Atacantul francez Billel Omrani a declarat, duminica seara, dupa ce a castigat al cincilea titlu cu CFR Cluj, ca meciul cu Universitatea Craiova a fost pentru el ultimul in tricoul campioanei Romaniei si a precizat ca se va transfera la un club din strainatate, relateaza agerpres. Fii la curent…

- Atacantul Bilel Omrani a anuntat, duminica seara, ca va pleca de la CFR Cluj. El a spus ca meciul cu Universitatea Craiova a fost ultimul pentru el la campioana Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 18 ranite in urma unor atacuri cu rachete rusesti sambata asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, a anuntat seful de cabinet al presedintiei ucrainene, citat de AFP. "Odesa: cinci ucraineni ucisi si 18 raniti. Iar acestia nu sunt decat cei care au…

- Cei doi soți romani stabiliți in Danemarca suspectați ca și-au maltratat copilul de cinci saptamani au fost eliberați, marți, dupa doua luni de arest preventiv. Ambasadorul Romaniei in Danamerca a confirmat pentru Libertatea ca aceștia vor fi cercetați in continuare in stare de libertate. Un roman stabilit…