Vă rog să răspundeți la cele 2 întrebări Mai sunt oameni care nu cred ca exista COVID-19. Putem sa le facem o demonstrație: Va rog sa raspundeți la cele 2 intrebari – fara nume și doar cu da/nu. 1. Știți personal pe cineva care a fost testat pozitiv la COVID-19? 2. Știți personal pe cineva care a murit fiind pozitiv la COVID-19? Cotos Robert The post Va rog sa raspundeți la cele 2 intrebari appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

