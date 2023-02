Stiri pe aceeasi tema

- Alarmele vor suna din nou in toata țara: Exercițiul „Miercurea sirenelor” va fi reluat. Cum vor fi anunțati romanii pentru a nu se speria IGSU va relua exercițiul de alarmare publica, denumit generic „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționalitațiii sirenelor din țara. Raed Arafat, șeful Departamentului…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a lansat aplicația DSU actualizata. Aceasta va trimite mai multe tipuri de alerte utilizatorilor, cum ar fi cele referitoare la blocajele de pe șosele.