Un accident in lanț a avut loc astazi in jurul pranzului, intr-un municipiu din vestul țarii. Se pare ca neatenția șoferilor, nerespectarea...

- Șoferii care vor sa iasa din țara pe la vama Nadlac și restul punctelor de frontiera comune cu Ungaria așteapta mai bine de cinci ore, iar cozile se intinde deja pe mai mulți kilometri. Aglomerația s-a format pe benzile speciale de ieșire a camioanelor, dupa ce Ungaria a interzis traficul de mare tonaj,…

El a fost transportat de urgenta la Spitalul Judetean, unde i s-a administrat ser antiviperin. Starea sa este stabila. Un barbat in varsta de 52 de ani din localitatea ...

- Oradea a gazduit weekend-ul acesta cea mai mare competiție de robotica din vestul Romaniei. Peste 140 de participanți au venit din toate colțurile țarii, din Europa și indepartata Mongolie.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața mai multe avertizari de tip cod galben pentru vânt puternic - în Arad, Bihor, caraș Sevrin și Timiș, respectiv ceața densa în Constanța,

- Iarna a pus stapanire si pe Vestul tarii. A nins in ultimele doua zile, astfel ca, in Oradea, utilajele de deszapezire au iesit pe strazi. In ceea ce priveste drumurile judetene, CJ Bihor a anuntat ca s-a intervenit pe toate cele cinci zone, insa vicepresedintele Traian Bodea s-a declarat nemultumit…

Doi cetațeni din Iran care au vrut sa treaca granița folosindu-se de documente falsificate au primit interdicție pe teritoriul Romanei...