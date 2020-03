Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 71 de ani din Suceava infectat cu noul coronavirus fusese in Italia la tratament pentru cancer și a revenit in țara cu un autocar. Acum are simptomele unei gripe mai ușoare, potirvit medicilor din...

- Pe pagina de Facebook a Sorinei Pintea, fostul ministru al Sanatații, a fost publicat un text semnat „echipa Sorinei”. „Este inuman sa lași un om ce sufera de o boala grava, care ii pune in pericol in fiecare clipa viața, fara asistența medicala specializata și permanenta”, se arata in mesajul publicat.…

- Echipa Sorinei Pintea a postat, miercuri seara, un mesaj pe pagina oficiala de Facebook, in care afirma ca este inuman sa lasi un om ce sufera de o boala grava fara asistenta medicala specializata si permanenta. ”Nimeni nu a stabilit ca Sorina Pintea este vinovata! Ajunge! Adevarul va invinge”, a scris…

- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea a facut public si diagnisticul, dupa ce luni seara, a anuntat pe contul sau de Facebook, ca a fost diagnosticata cu o boala grava autoimuna si a ales sa se trateze in tara, avand incredere in sistemul medical.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța…

- Cosmina Pasarin este una dintre vedetele care apar mereu doar cu zambetul pe buze si evita sa vorbeasca despre lucrurile neplacute ale vietii. Chiar si asa, nu multa lume stie ca aceasta sufera de probleme grave de sanatate.

- Selma Blair a anunțat in urma cu doi ani ca sufera de o boala crunta, scleroza multipla in placi, care afecteaza insa milioane de oameni din intreaga lume. Actrita a fost surprinsa recent, chiar in apropierea casei sale, in ipostaze care demonstreaza ca batalia cu boala este una foarte grea.…

- In cadrul unui interviu pentru emisiunea "Good Morning America", de pe postul ABC, Starul rock Ozzy Osbourne a dezvaluit ca sufera de Parkinson, artistul povestind si cum a aflat ca sufera de aceasta boala, scrie BBC, potrivit Mediafax.ro.Sotia cantaretului, Sharon Osbourne, a declarat ca…

- Moartea Denisei Raducu a lasat o durere imensa in sufletele tuturor celor care au cunoscut-o, dar și in sufletele tuturor fanilor care i-au ascultat melodiile și care le mai asculta chiar și astazi. Denisa nu și-a neglijat cariera nici dupa ce a aflat ca este grav bolnava.