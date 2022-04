Va mai aduceți aminte de Andreea Tonciu? Candva mediatizata bomba-sexy, prezența constanta a emisiunilor mondene, astazi femeie maritata, mamica și anteprenoare. Tonciu și-a schimbat total viața de cand a hotarat sa se retraga din lumina reflectoarelor. Daca in trecut facea senzație mai mult dezbracata, fosta diva a evoluat spectaculos. De la fosta asistenta tv care tinea prima pagina a tabloidelor cu relatiile, ispravile și scandalurile in mijlocul carora cadea, Andreea are o viața de familista și se ocupa de o florarie și un atelier de aranjamente florale pentru evenimente. Afacere de familie…