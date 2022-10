Va fi reabilitat Conacul de la Mânjina la care Kogălniceanu, Alecsandri, Cuza și Costache Negri au pus la cale Unirea Principatelor Conacul de la Țiganești, situat in apropierea Tecuciului și Conacul de la Manjina, aflat la 40 km de Galați, sunt cele doua locuri de taina in care s-au intalnit o mare parte dintre pașoptiști pentru a pune la cale Unirea Principatelor. Nu le-a fost deloc simplu ca, mai ales in Moldova, sa reușeasca sa infranga partida antiunionista și pe caimacamul Vogoride, care uneltea pentru a fi uns domn al Moldovei de Inalta Poarta. A fost nevoie de o intreaga strategie, inclusiv de o acțiune de spionaj a Cocuței Conachi pentru dovedirea uneltirilor caimacamului Vogoride, care era soțul sau. Niciunul din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

