”Va fi o explozie de muncă la domiciliu și telemuncă în contextul actual”. Care sunt obligațiile angajatorilor și angajaților Munca la domiciliu și telemunca iau elan in contextul pandemiei de coronavirus, declarata astazi de Organizația Mondiala a Sanatații. Companiile le dau oportunitatea angajaților de a munci fie de acasa, fie din alte locuri, pentru a-i feri de posibilii viruși și de a intra in contact cu alte persoane care exista posibilitatea sa fie purtatori […] Articolul ”Va fi o explozie de munca la domiciliu și telemunca in contextul actual”. Care sunt obligațiile angajatorilor și angajaților a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

