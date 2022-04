Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO in funcție, apare tot mai des in Romania in public. Sunt și timpurile de așa natura și conflictul din Ucraina aduc in discuție tot mai des problemele de securitate zonale, europene și mondiale. Dar cum incet incet se apropie și alegerile prezidențiale…

- Jens Stoltenberg avertizeaza ca un atac chimic al Rusiei in Ucraina „ar schimba enorm natura” conflictului si ar putea afecta tari aliate vecine.„Nu voi specula dincolo de faptul ca NATO este mereu dispusa sa apere, sa protejeze si sa reactioneze la orice fel de tip de atac impotriva unei tari aliate”,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, impreuna cu președintele Klaus Iohannis, au ajuns la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din județul Constanța. Vizita șefului NATO in Romania coincide și cu sosirea militarilor americani din cadrul misiunii Task Force Cougar detașați de Washington din Germania…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reafirmat astazi „sprijinul politic și practic” acordat Ucrainei pe fondul tensiunilor cu Rusia. Stoltenberg și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat telefonic despre acumularea militara rusa in Ucraina. In acest context, Jens Stoltenberg…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va veni, vineri, in Romania, la invitația președintelui Klaus Iohannis, informeaza Administrația Prezidențiala. Stoltenberg și Iohannis vor vizita Baza Militara Mihail Kogalniceanu din județul Constanța, unde vor ajunge vineri dimineața cei 1.000 de soldați…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va efectua vineri o vizita in Romania. Acesta va merge alaturi de președintele Klaus Iohannis intr-o vizita la Baza Militara Mihail Kogalniceanu din județul Constanța, unde vor ajunge la noapte cei 1.000 de soldați americani detașați de Washinton din Germania…

- NATO nu va interveni militar in Ucraina, daca aceasta tara va fi atacata de Rusia, a declarat secretarul general adjunct al aliantei, Mircea Geoana, care spune ca atitudinea Moscovei este inacceptabila pentru secolul 21.

- Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, a explicat vineri, la Antena 3, ca mobilizarea masiva de trupe ruse langa granița Ucrainei și riscul invaziei teritoriului ucrainean reprezinta cele mai grave evenimente din ultimii 30 de ani. „Bine ca am intrat in NATO!”, a afirmat acesta, despre Romania.…