- Ion Iordache, liderul de sindicat Dacia, a anunțat ca incepand de joi dimineața toți angajații uzinei de la Mioveni vor intra in șomaj tehnic pana pe data de 5 aprilie. Decizia vine in contextul pandemiei de COVID-19.

- Angajatii fabricii Ford de la Craiova vor intra in somaj tehnic incepand de joi si vor beneficia de o indemnizatie de 78% din salariul de baza, dupa ce conducerea grupului a luat decizia de a suspenda temporar, din 19 martie, productia la principalele fabrici din Europa, conform unui comunicat remis,…

