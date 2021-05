UVT organizează conferința „Antreprenoriat în Blockchain” – Concluzii și direcții viitoare Facultatea de Matematica și Informatica din cadrul Universitații de Vest din Timișoara are deosebita placere de a va invita luni, 24 mai 2021, incepand de la ora 12, la webinar-ul Programului postuniversitar „Antreprenoriat in Blockchain” – Concluzii și direcții viitoare, organizat cu ocazia absolvirii programului de catre prima serie de cursanți. Primul program postuniversitar din […] The post UVT organizeaza conferința „Antreprenoriat in Blockchain” – Concluzii și direcții viitoare appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

