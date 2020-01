Stiri pe aceeasi tema

- Aduna milioane de vizualizari, iar piesele ei sunt pe buzele tuturor. Anul 2020 a inceput extrem de bine pentru regina youtube ului! Cantareata a plecat impreuna cu proaspatul sau sot in luna de miere! La fel ca alte artiste din branșa, a ales ca destinație de vacanța un loc cu mult soare, unde s-a…

- Ayan Schwartzenberg are 15 ani și face furori in mediul virtual, acolo unde publica foarte des fotografii in diferite ipostaze. Recent, acesta a publicat o imagine in care apare alaturi de bunica, Marilena Țiganu și Mihaela Radulescu.Imbracat casual-elegant, cu jeanși, sacou și fular, Ayan a starnit…

- Goo Hara, cantareața sud-coreeana de K-pop, a fost gasita decedata in casa ei din Seul. Avea doar 28 de ani. Artista facea parte din grupul de fete Kara. Poliția a anunțat ca incearca sa...

- Alina Pușcaș și medicul stomatolog Mihai Stoenescu și-au oficializat relația luna trecuta, la aproape cinci ani de cand s-au cunoscut. Indragostiții au in plan sa faca nunta in Grecia, pe plaja, vara viitoare și sa ii aiba alaturi pe cei trei copii ai lor, Alexandru, Melissa Antonia și mezina Iris.…

- Vladuța Lupau are 28 de ani și este noua senzație a muzicii populare, reușind sa ridice lumea in picioare atunci cand canta la diverse evenimente din țara. Recent, artista s-a casatorit cu Adrian Rus, portat la CFR Cluj Artista merge peste tot in țara sa cante, iar publicul a ajuns sa o indrageasca.…

- Ciprian Silasi a transformat doua faimoase cantarete, din cele mai bune prietene, in rivale! Este scandal in lumea muzicii populare! Celebra Ornela Pasare o acuza pe Valentina Ionescu ca a intervenit in relația ei cu Ciprian Silasi. Cantareața e foc și para și spune ca nu ințelege cum unele persoane…