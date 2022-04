Stiri pe aceeasi tema

- UTA Arad joaca acasa cu Gaz Metan Mediaș, de la ora 12:00, in etapa #3 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Look Sport. Programul complet din play-out AICI! UTA Arad - Gaz Metan Mediaș, live de la ora 12:00 Click AICI pentru statistici UTA Arad - Gaz…

- UTA Arad joaca acasa cu Academica Clinceni, de la ora 17:30, in etapa #1 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet din play-out AICI! UTA Arad - Academica Clinceni, live de la ora 17:30 Click AICI pentru statistici! UTA Arad…

- UTA Arad o așteapta pe teren propriu pe CS Mioveni in etapa #30 din Liga 1. Partida va incepe la ora 15:00 și va fi transmisa in format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele etapei #30 din Liga 1 UTA Arad - CS Mioveni, live de la ora 15:00 Click…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești) A marcat: Daniel Florea ’87 Chindia: Cabuz – Capusa (Celea ’46), Pitian, Iacob, Roumpoulakou – Butean (D. Florea ’65), Dulca, Passaglia, Popadiuc – Atanase (Jipa ’46) – Ciunciukov (Sila ’83). Antrenor: Emil Sandoi; UTA: Fl. Iacob – Vukcevici, Erico, Benga, Sliakov – Batha,…

- UTA Arad joaca acasa cu Dinamo, de la ora 17:00, in etapa #26. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele etapei #26 aici UTA Arad - Dinamo, de la ora 17:00 Click AICI pentru statistici! UTA Arad - Dinamo, echipe probabile: UTA ARAD: 93.…

- CFR Cluj a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat marți, pe teren propriu, împotriva celor de la UTA Arad. Partida a facut parte din etapa cu numarul 25 din Liga 1. A fost a patra remiza consecutiva pentru formația pregatita de Dan Petrescu.În minutul 67, Hindrich…

- UTA Arad joaca acasa cu Gaz Metan Mediaș de la ora 17:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport 1 și Telekom Sport 1. Programul rundei #22 din Liga 1 UTA Arad - Gaz Metan Mediaș, liveTEXT de la 17:00 Click AICI pentru live+statistici! UTA Arad - Gaz Metan Mediaș, echipe…

- Echipa de fotbal UTA Arad a fost invinsa de echipa belgiana RSC Charleroi cu scorul de 4-1 (2-0), duminica, intr-o partida de verificare disputata in stagiul de pregatire din Antalya (Turcia)., potrivit Agerpres. Pentru UTA a marcat lituanianul Modestas Vorobjovas, in timp ce pentru formatia…