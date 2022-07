Stiri pe aceeasi tema

- UTA Arad a anuntat, miercuri, transferul fotbalistului din Mauritania Aly Abeid (24 de ani). Aparatorul de picior stang a inceput fotbalul la ASAC Concorde, apoi s-a transferat la echipa spaniola Levante. A urmat un imprumut la Alcorcon, iar apoi s-a transferat la Valenciennes, in Franța. In sezonul…

- Ramas liber de contract dupa desparțirea de Mouscron, Virgiliu Postolachi se antreneaza alaturi de UTA și a marcat doua goluri in amicalul caștigat de aradeni, scor 5-1, impotriva celor de la Maritsa Plovdiv (liga secunda din Bulgaria).

- UTA i-a invins pe bulgarii de la Maritsa Plovdiv, scor 5-1. Atacantul moldovean Virgiliu Postolachi (22 de ani) a semnat doua dintre reușitele aradenilor. Primul amical al aradenilor in cantonamentul din Slovenia a fost unul spectaculos. In minutul 67, formația antrenata de Ilie Poenaru condusa cu…

- „N-am putut sa dorm” si „camera mea a fost prea zgomotoasa” se numara printre plangerile primite de la clienti de care hotelierii se tem cel mai mult, insa pentru fratii Riklin acesta este tocmai scopul celei mai recente instalatii artistice a lor, un „Hotel de zero stele”, relateaza Reuters. Camera…

- UTA continua campania de transferuri pentru sezonul viitor și a bifat 3 noi transferuri: Chindriș, Stahl și Cristian Maxim. Dupa Claudiu Keșeru și Erion Hoxhallari, aradenii au anunțat azi inca trei nume noi. 3 transferuri pentru UTA Fundașul central Andrei Chindriș (23 de ani) ultima data la Santa…

- Claudiu Keșeru (35 de ani) este atacantul cu care UTA vrea sa dea lovitura in viitorul sezon de Liga 1. Noul antrenor al aradenilor, Ilie Poenaru, confirma informațiile dezvaluite saptamana trecuta de Gazeta. „Claudiu Keseru e un jucator pe care il doresc. El are multi critici, care se leaga poate de…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, cuprins de atmosfera creata de suporteri in jurul autocarului echipei de fotbal AC Milan, la care evolueaza si portarul roman Ciprian Tatarusanu. Incidentul s-a petrecut inaintea meciului de campionat de pe San Siro cu Atalanta (2-0). Zlatan Ibrahimovic nu a jucat…

- Atacantul congolez Jody Lukoki, care a trecut pe la celebra academie a lui Ajax Amsterdam, a murit la varsta de 29 de ani. El a fost transferat de Ludogorets in 2015, in același timp cu atacantul roman Claudiu Keșeru, fiind colegi pana in 2020.Fostul mijlocaș a jucat la Ajax intre 2010 și 2014, caștigand…