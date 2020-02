USR virează de la stânga la centru dreapta. Vot masiv într-un sondaj virtual "Referendumul privind pozitionarea doctrinara a USR s-a incheiat astazi cu o majoritate semnificativa a votantilor in favoarea definirii partidului ca fiind unul de centru dreapta. Astfel, 11.047 membri USR (adica 91,25% din voturi) au fost in favoarea clarificarii doctrinare. Referendumul a avut cea mai mare participare din istoria consultarilor electronice interne ale USR, in total exprimandu-si votul 12.106 membri USR (recordul anterior era de 9.654 voturi la o consultare din noiembrie 2019). Cvorumul necesar validarii votului intern a fost de 10.743 de voturi, iar prezenta la finalul perioadei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții USR au anunțat ca au votat 12.106 membri ai partidului din cei peste 20.000 pe care ii are partidul, prezența la fiind de 56,35% dintre membrii cu drept de vot ai formațiunii.„Sectiile virtuale de vot la referendumul intern pentru poziționarea ideologica a USR s-au inchis. Din…

- Uniunea Salvati Romania a inceput sambata referendumul intern pentru pozitionarea centru-dreapta, anunta vicepresedintele USR, deputatul Claudiu Nasui. "Asta inseamna democratia reala. Fiecare membru USR a primit pe mail un link unde poate vota daca USR sa isi asume o pozitie doctrinara de centru-dreapta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a sustinut, luni, ca senatorul Mihai Gotiu cere "o data la doua-trei zile" demisia conducerii partidului, dupa ce acesta din urma l-a criticat pentru lansarea documentului programatic privind adoptarea de catre USR a unei ideologii de centru-dreapta. "Mihai este un coleg…

- Un nou scandal a aparut, in USR. Liderul partidului, Dan Barna a anutat, intr-o postare pe Facebook, pozitionarea doctrinara a formatiunii, pe centru dreapta, ceea ce a provocat reactii dure din randul aripei conservatoare. Barna: "De ce centru dreapta modern?"Barna a scris, in postare, ca atunci cand…

- Echipa Dan Barna a pus la dispoziția membrilor partidului, inainte de inceperea referendumului intern, documentul doctrinei pentru poziționarea ca partid de centru dreapta modern.Decizia conducerii USR starneste valuri de nemultumire in partid, in special in randul celor cu o pozitionare de stanga.…

- ​Dan Barna a declarat, marți, ca a anunțat membrii USR cu privire la declanșarea unui referendum intern pentru poziționarea USR ca partid de centru-dreapta, deoarece acest demers ar fi urmatorul pas pentru pregatirea pentru guvernare. Votul începe în februarie 2020.„Este pasul urmator…

- Dan Barna a anuntat ca declanseaza un referendum intern pentru ca membrii USR sa se pronunte daca vor o pozitionare a USR ca partid de centru-dreapta. De asemenea, Barna a lansat mai multe atacuri la adresa contestatarilor sai din partid.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, le-a cerut sambata, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celorlalte partide de centru-dreapta - Ludovic Orban (PNL), Dan Barna (USR) si Dacian Ciolos (PLUS) - sa initieze prima alianta politica, in perspectiva alegerilor locale, la nivelul judetului Giurgiu, ''cu…