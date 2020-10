USR: Victorie pentru mediul de afaceri. Două proiecte de debirocratizare, adoptate în Parlament Primul proiect vizeaza debirocratizarea contabilitatii microintreprinderilor prin declaratiile intermediare solicitate de ANAF, (Pl-x nr. 598/2020). ”Cu toate ca legea nu o cere, ANAF solicita aceste raportari intermediare pana si de la microintreprinderi, desi utilitatea lor este aproape zero si nu sunt decat un chin pentru contribuabil”, a transmis, marti, USR. Al doilea proiect adoptat vizeaza debirocratizarea in ceea ce priveste plata impozitului pe imobilele cu destinatie mixta, si rezidentiala, si ne-rezidentiala, (Pl-x 600/2020). ”In prezent, este un calvar costisitor, oamenii sunt nevoiti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

