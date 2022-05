Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu inchiderea Spitalului modular de la Letcani, 52 de persoane vor ramane fara contract de munca. Acestea au fost angajate pe perioada determinata. Mai exact, conform ordinului Consiliului National pentru Situatii de Urgenta, contractul persoanelor respective a fost pe durata de functionare a…

- Precedent de interes maxim la Iasi, avand in vedere ca, saptamanal, chiar daca nu de aceasta gravitate, se intampla zeci de astfel de incidente: daca sunteti muscat de caini fara stapan, aveti sanse maxime sa castigati bani in instanta de la Primaria Iasi. Iar la judecata nu trebuie decat sa folositi…

- Modul cum a fost organizat concursul pentru desemnarea directorului la Scoala Gimnaziala „Aron Cotrus” din comuna Cergau, a ajuns pe masa procurorilor DNA Alba Iulia. Candidata Claudia Maria Rascovici a depus o plangere penala prin care acuza reprezentanti ai Primariei Cergau de abuz in serviciu, fals…

- Primaria Carei, cu conducere exclusiv UDMR, mai da o palma contribuabililor și refuza acestora dreptul la informare in timp util. Pentru ședința Consiliului Local de astazi a fost postat anunțul chiar inainte de inceperea ședinței care se spune ca este publica. Keizer Ludovic nu a reținut inca regulile…

- Ce nu a mai vazut Iasul: doar 22 de autorizatii intr-o luna (februarie). "Odata cu iesirea din sezonul de iarna, cu siguranta, numarul cererilor de documentatii va creste, mai ales ca restrictiile privind pandemia au fost ridicate", arata reprezentantul Primariei Ritmul in care Primaria Iasi autorizeaza…

- Politic Consilierii județeni liberali reinființeaza Comisia speciala de verificare a direcțiilor de specialitate din cadrul CJT și a instituțiilor subordonate martie 2, 2022 13:33 Consilierii județeni se intrunesc vineri, 4 martie, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Județean Teleorman, pe…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile intr-un dosar in care procurorii il acuza de fals. Dar mai exista patru alte dosare in care cercetarile fie il vizeaza direct pe edilul Iașului, fie sunt in rem și vizeaza infracțiuni raportate la nivelul primariei, cand…