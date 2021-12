Cand comuniștii sarbatoreau Ziua Naționala pe 23 August, Ceaușescu aducea, cu japca, recitatori. In ultimii ani, pe 1 Decembrie m-am convins ca nu mai e nevoie de japca. Odangiii navalesc la televizii ca ecoanarhiștii, pe baza de „voluntariat”. Pe toate canalele s-a abuzat eseistic de Romania dupa aceeași rețeta. Gargaragii care nu molfaiau clișeul despre […] The post USR și Ziua Naționala first appeared on Ziarul National .