- Europarlamentarii USR si REPER solicita intalniri cu premierul Olandei, Mark Rutte, si parlamentarii din aceasta tara pentru a lamuri rezervele asupra aderarii Romaniei in Schengen, se afirma intr-un comunicat al Delegatiei Romaniei din grupul Renew Europe transmis sambata. Delegatiile USR si REPER…

- "Am facut și vom mai face totul astfel incat sa sa-i convingem pe toți partenerii din UE ca Romania a indeplinit criteriile tehnice de aderare la spațiul Schengen, iar acest lucru este dovedit de comisia de verificare, in care au fost reprezentanți din toate țarile, rezultatul acestei evaluari voluntare…

- „Intrucat Olanda are o economie deschisa, comunitatea de afaceri olandeza-romana ințelege pe deplin beneficiile economice ale unei piețe interne europene eficiente și saluta pașii suplimentari in aceasta direcție. In opinia noastra, aderarea la Schengen ar fi benefica pentru economia romaneasca, aducand…

- Parlamentul European a aprobat, marti, Rezolutia privind accederea Romaniei in Schengen. Decizia a fost luata cu 547 de voturi „pentru” si 49 „impotriva”. Au existat si 43 de abtineri de la vot, iar printre aceste voturi s-au numarat si toti europarlamentarii din partidul premierului olandez Mark Rutte.

- Fermierii olandezi au blocat miercuri mai multe autostrazi cu baricade din balegar și gunoaie, in semn de protest fața de masurile propuse de guvern pentru reducerea emisiilor de azot. Fermierii olandezi protesteaza de cateva saptamani impotriva masurilor propuse de guvern pentru reducerea drastica…