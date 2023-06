Stiri pe aceeasi tema

- USR și Forța Dreptei au atacat la CCR legea care prevede ca arenda nu poate fi incheiata pe o perioada mai mica de 7 ani.„Legea este un atac asupra libertații și proprietații cetațenilor. Proiectul legislativ este o continuare a modului de acțiune al comuniștilor, fiind o lege nociva și neprofesional…

- PSD Argeș: Se reduce varsta standard de pensionare pentru argeșenii din zona Pitești-Bradu! Camera Deputaților a adoptat azi PL-x nr. 155/2023 pentru modificarea art. 65, alin. (5), din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de #pensii . ???????????????????????????????????? ????????????????????????????…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu 169 de voturi ‘pentru’, 68 de voturi ‘contra’ și 28 de abțineri, o lege care inființeaza o noua funcție in magistratura, „asistentul judecatorului”. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional. Potrivit legii, asistentii judecatorului vor functiona…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu 169 de voturi 'pentru', 68 de voturi 'contra' și 28 de abțineri, o lege care inființeaza o noua funcție in magistratura, „asistentul judecatorului”. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional.Potrivit legii, asistentii judecatorului vor functiona…

- Polițiștii vor declanșa proteste de strada și amenința cu „blocarea sistemului” daca doleanțele nu le vor fi satisfacute de guvern. Sindicaliști din Poliție vor salarii mai mari, dotari și acoperirea deficitului de personal. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual ( SNPPC ) declanseaza…

- Polițiștii vor declanșa proteste stradale in zilele de 6, 7 și 8 iunie, amenințarea fiind chiar blocarea sistemului. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) declanseaza proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie, putand ajunge chiar la blocarea sistemului, potrivit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis sesizarea Curtii Constitutionale in privinta proiectelor de lege prin care se aduc modificari Codului Penal si Codului de Procedura Penala.Proiectul de lege de modificare a Codului Penal prin care se elimina pragul pentru abuzul in serviciu a fost…